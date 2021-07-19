صحيفة أمريكية تقيّم مواصفات مقاتلة روسية خفيفة

بعد دراسة صور فوتوغرافية لمقاتلة روسية خفيفة نشرتها مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية توصل المحللون في مجلة " ذي درايف" الأمريكية إلى استنتاج مفاجئ.

يفيد بان تصميمها يعود إلى مشروع" ميغ" السوفيتي.

يذكر أن الصور الفوتوغرافية التي نشرتها "روستيخ" أظهرت طائرة حربية مغطاة بالمشع أو مجسمها تقطرها شاحنة إلى موقف الطائرات في مطار مدينة جوكوفسكي التي ستشهد يوم 20 يوليو افتتاح معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء.

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وكشفت ملامح الطائرة تحت المشع بعض الخصوصيات لتصميم الطائرة الحربية، بما فيها الذيل على شكل حرف V اللاتيني وتموضع الجناحين في وسط جسم الطائرة. لكن من الصعب فهم هل هناك محرك واحد أو محركان؟.

وافترضت الصحيفة أن المقاتلة الجديدة تعتبر حفيدة لمشروع مقاتلة تكتيكية خفيفة متعددة المهام بدأ تصميمها نهاية الثمانينيات في مكتب "ميكويان – غوريفيتش" السوفيتي للتصاميم. وكان يفترض أن تحل المقاتلة الجديدة محل "ميغ – 29" الخفيفة القديمة. لكن المشروع تم تعليقه مطلع الألفية بعد أن خسرت الطائرة مناقصة طرحتها وزارة الدفاع السوفيتية وفاز بالمناقصة مشروع "سوخوي" الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى "سو-57".

وتوقع المحللون أن يستخرج المصممون الروس عبرة من تصميم مقاتلة "سو-57" ومبدأ التخفي الذي اعتمدته طائرة "سوخوي". أما الذيل على شكل حرف V اللاتيني فإنه يساعد في زيادة القدرة على التخفي عن الرادارات العاملة في مجال الترددات اللاسلكية والموجات القصيرة جدا، فضلا عن زيادة القدرة على المناورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا