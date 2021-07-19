اللجنة الصناعية العسكرية: روسيا تستعد لإنتاج نماذج تجريبية من قاذفة شبح

قال عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية سيرغي سميرنوف، إن شركات الصناعات الجوية الروسية تستعد لإنتاج نماذج أولية تجريبية لقاذفة واعدة بعيدة المدى.

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وأضاف سميرنوف، عشية افتتاح صالون MAKS-2021 الدولي للطيران والفضاء: "يجري تنفيذ مجموعة معقدة من أعمال التصميم والاختبار. وبالتعاون مع صاحب الطلبية، تم تحديد مظهر الخارجي الطائرة. ويجري حاليا وعلى مراحل نقل مسودات وثائق التصميم إلى مصنع الإنتاج، والاستعدادات جارية لإنتاج نماذج أولية".

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن شركة "توبوليف" بالذات تقوم بتصميم القاذفة الجديدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الطائرة إلى الخدمة القتالية قبل عام 2027. ويجب أن تحل هذه القاذفة محل حاملات الصواريخ Tu-95MS المستخدمة حاليا في القوات الجوية الروسية. وبات معلوما أن القاذفة الجديدة سيتم بناؤها وفقا للتصميم الديناميكي الهوائي المعروف بـ "الجناح الطائر"، وستكون سرعتها أقل من سرعة الصوت. وستحمل هذه الطائرة الأسلحة فقط في داخلها، بما في ذلك صواريخ مجنحة واعدة بعيدة المدى وصواريخ فرط صوتية، سيتم أتمتة المعدات الموجودة على متن الطائرة بشكل كبير وإلى حد يجعلها غير المأهولة عند الضرورة، وسيعطى لاستخدام تقنيات التخفي فيها الأولوية الكبيرة.

المصدر: نوفوستي