"روستيخ" تعرض لأول مرة مقطع فيديو لأحدث مقاتلة روسية

عرضت شركة "روستيخ" الحكومية، على "يوتيوب" مقطع فيديو ظهرت فيه المقاتلة الروسية الجديدة، التي سيتم تقديمها في معرض MAKS-2021 الجوي.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها عرض ملامح الطائرة بالكامل، كما تم أيضا الكشف عن المؤسسة التي صممت المقاتلة – شركة "سوخوي".

قبل ذلك، افترض الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، في مقابلة مع "نوفوستي"، أن "سوخوي" بالذات قامت بتصميم الطائرة الحربية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت في الفيديو، عناصر لوحة معدات وأجهزة توجيه وإدارة المقاتلة.

في نهاية مايو الماضي، أفادت "نوفوستي"، نقلا عن مصدر في صناعة الطائرات الحربية الروسية بأن شركة "روستيخ" باشرت بتصميم أول مقاتلة روسية خفيفة أحادية المحرك من الجيل الخامس.

وأشار المصدر إلى أن وزن الطائرة الجديدة عند الإقلاع لن يزيد على 18 طنا، ستتجاوز سرعتها القصوى، حدود2 ماخ. وتتمتع المقاتلة بالقدرة الفائقة على المناورة ومن ميزات هذه الطائرة، عدم قدرة الرادارات على كشفها.

يذكر أن معرض "ماكس – 21" للطيران والفضاء سيقام في 20 – 25 يوليو الجاري في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي