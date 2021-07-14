سفن روسية للإمداد العسكري بمواصفات خاصة لسلاح البحرية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على بناء سفينة إمداد عسكرية بمواصفات خاصة لصالح الجيش.

وقال بيان صادر عن الخدمة "قريبا سيتم نقل هيكل السفينة الثانية التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20360М إلى أحد أحواض تجميع السفن التابعة لمصنع Vympel، الذي وقع عقدا مع وزارة الدفاع لبناء سفينتين من هذا الطراز، السفينة الأولى غينادي دميترييف وقد انتهى بناؤها وأنزلت إلى المياه في الأول من يونيو الفائت، وستخدم لصالح أسطول البحر الأسود، والآن يتم العمل على بناء سفينة فلاديمير بيالوف التي ستتبع لأسطول بحر البلطيق".

وتطور روسيا في إطار المشروع 20360М سفنا معدلة عن سفن Dubnyak، وتتميز عنها بهياكل متينة تمكنها من العمل في المياه المغطاة بالجليد فضلا عن أنها مجهزة بمعدات أكثر تطورا لتسليم المعدات والذخائر للسفن الأخرى في كافة الظروف الجوية، ومزودة بروافع قادرة على حمل أوزان تصل إلى 20 طنا.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 77 مترا، وعرضها 16مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار وتزويد السفن الأخرى بالذخيرة في مختلف ظروف الطقس، كما أنها مجهزة بمنصة لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا