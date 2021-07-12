روسيا تحدّث إحدى أشهر غواصات الإنقاذ لديها

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيجرون عملية صيانة وتحديث على غواصة " AS-30" المخصصة لعمليات الإنقاذ في الأعماق الكبيرة.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال نائب أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، نيكولاي فوسكريسينسكي: "ستخضع غواصة AS-30 الروسية لعمليات إصلاح وتطوير للمعدات في أحد مصانع بطرسبورغ".

وأضاف "لقد تم تسليم الغواصة لأحد المصانع المدنية الروسية المتخصصة بصناعة وصيانة السفن والغواصات، وسيبدأ المختصون هناك بتقييم الوضع العام لها ولمعداتها وأنظمتها، ومن المفترض أن تخضع الغواصة لعمليات صيانة للمحركات، وعمليات صيانة وتحديث للمعدات الملاحية وأنظمة الاتصال، وبعدها ستعاد إلى الخدمة لتواصل عملها في مهمات الإنقاذ في صفوف أسطول المحيط الهادئ الروسي".

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد طورت "AS-30" لتعمل كغواصة مخصصة لمهمات البحث والإنقاذ، وجهزتها بهيكل مصنوع من مواد خاصة طوله 13.5 م وعرضه 3.8 م، ويتكون الطاقم الأساسي لها من 4 أشخاص، كما يمكنها استيعاب 20 شخصا آخر.

وتضم قوات سلاح البحرية الروسي 3 غواصات أخرى شبيهة بهذه الغواصة، منها " AS-28" التابعة لأسطول البحر الأسود، و" AS-26" في أسطول بحر البلطيق، و" AS-34" التابعة للأسطول الشمالي.

المصدر: سلاح روسيا