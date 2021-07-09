الجيش الروسي يتسلم "قاتل الدبابات" من جيل جديد

قامت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية بتوريد دفعة أولى من عربات إسناد الدبابات (ترميناتور - 2) من جيل جديد إلى وحدات الجيش الروسي.

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صرح بذلك رئيس الشركة، ألكسندر بوتابوف، في حديث أدلى به في 7 يوليو لوكالة "تاس" الروسية.

وأعاد بوتابوف إلى الأذهان أن "ترميناتور – 2" هو نموذج مطور لعربة إسناد الدبابات " ترميناتور – 1" (قاتل الدبابات) . وتم وضع "ترميناتور – 2" ، شأنها شأن "ترميناتور – 1"، على منصة دبابة "تي – 72". وينحصر اختلافها الرئيس عن "قاتل الدبابات – 1" في عدد أفراد الطاقم الذي تقلص من 5 أفراد إلى 3 أفراد.

وتم تزويد العربة بمدفعي عيار 30 ملم الأوتوماتيكييْن والرشاش "بي كا تي إم" الثقيل و4 منظومات "أتاكا" للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وتخصص عربة "ترميناتور" لمرافقة الدبابات في ميدان القتال والاستطلاع ومنع الدبابات من الإصابة بالمدافع المضادة للدبابات والصواريخ المحمولة والثابتة المضادة للدبابات وقواذف القنابل.

وقد أثبتت عربات "ترميناتور " فاعليتها في الجيش الكازاخستاني.

أما الجزائر فاقتنت دفعة كبيرة من تلك العربات الخطيرة وقد استخدمتها في المناورات الحربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا