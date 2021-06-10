الجيش الجزائري يستعرض "ترميناتور" الروسي بين كثبان الصحراء

أظهر مقطع فيديو نشره على الإنترنت الجيش الجزائري 3 عربات روسية الصنع لإسناد الدبابات تسير بين الكثبان.

يذكر أن وسائل الإعلام أفادت العام الماضي، نقلا عن معلومات أوردها معهد ستوكهولم الدولي لدراسة قضايا العالم، بشراء الجزائر 300 عربة إسناد الدبابات روسية الصنع. وذلك بعد تسريب صور فوتوغرافية لتلك العربات صفراء اللون التقطت في الجزائر.

إقرأ المزيد

وقد أعرب غالبية الخبراء عن قناعتهم بأن عربة "ترميناتور" (قاتل الدبابات) تصلح تماما لاستخدامها في الصحراء، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب.

جدير بالذكر إن عربة " ترميناتور" لإسناد الدبابات تسلّح بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم من طراز "2 آ 42" وقاذفي القنابل الأوتوماتيكييْن من طراز آغي – 17 دي" اللذين يمكن استخدامهما ضد المدرعات والقوة البشرية على حد سواء. وتحمل كل عربة على جنبيْها منصتيْن للصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق إلى مسافة 6 كيلومترات.

ويتم التحكم في رماية العربة بواسطة منظومة أوتوماتيكية تخصص لرصد ميدان القتال وتحديد إحداثيات الأهداف في مختلف ظروف الطقس ليلا ونهارا.

وعلاوة على ذلك فإن "ترميناتور" تتميز بقدرة فائقة على المناورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا