روسيا تختبر "قاتل الدبابات" المطوّر

ستجري في يونيو المقبل في ميدان "تشيباركول" للتجارب تدريبات تجريبية بمشاركة نموذج مطوّر من عربة إسناد الدبابات (قاتل الدبابات) وهي عربة "ترميناتور – 2".

وسيتدرب أفراد وحدات المشاة والدبابات أثناء التدريبات على تكتيك استخدام "قاتل الدبابات" (ترميناتور – 2 ) ضمن وحدات الدبابات وفي بعض الاتجاهات الخطيرة لخوض معركة الدبابات.

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وقال العميد، كيريل كولاكوف، قائد كلية الدبابات في مدينة قازان الروسية إن "قاتل الدبابات" الجديد تم تزويده بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم ومنصة الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات.

وأعاد العميد إلى الأذهان أن "تلرميناتور – 2" لا يمتلك قوة نارية هائلة يمنحها المدفعان الأوتوماتيكيان فحسب بل والقابلية العالية للحركة والمناورة السريعة.

وقال العميد إن "ترميناتور – 2" عبارة عن وحدة مقاتلة حديثة منصوبة على منصة الدبابة. وبوسع عربة إسناد الدبابات، حسب العميد، مكافحة الأهداف البرية والجوية على حد سواء. كما بمقدورها تدمير مراكز الاستناد المحصنة.

يذكر أن عربة "ترميناتور" تبدأ في أبريل الجاري اختبار ذخائر ذكية يتم تفجيرها عن بعد. وسيتم تزويد "ترميناتور" بها نهاية العام الجاري في حال نجاح الاختبار. وتستطيع تلك الذخائر الذكية تدمير الدبابات بمختلف أنواعها والطائرات والمروحيات.

جدير بالذكر أن الذخائر الذكية الجديدة يمكن أن تنفجر فوق الدبابة المعادية أو بالقرب منها.

يذكر أن وزن "ترميناتور - 1" يبلغ 44 طنا، وطاقمها 5 أفراد، وتبلغ سرعتها القصوى في الطريق المعبد 65 كيلومترا في الساعة، واحتياطي الحركة 550 كيلومترا. وبمقدور العربة اجتياز خندق بعرض 2.5 متر وجدران بارتفاع 85 سنتيمترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا