روسيا تعدّل سفينة صاروخية تعمل على الوسادة الهوائية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبارات سفينة Bora الصاروخية العاملة على الوسادة الهوائية، والتي خضعت لعمليات صيانة وتحديث للمعدات.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "اتجهت سفينة Bora الصاروخية العاملة على الوسادة الهوائية مؤخرا إلى البحر ليتم اختبارها بعد أن كانت قد خضعت لعمليات تحديث وتطوير للمعدات، الاختبارات سيشرف عليها خبراء من المصنع الروسي الثالث عشر لبناء السفن والتابع لأسطول البحر الأسود".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات سيتحقق طاقم السفينة مع الخبراء من آلية عمل أجزاء السفينة وأنظمتها ومنظومات الملاحة والتسليح فيها، وبعد اجتياز الاختبارات ستعاد إلى الخدمة لصالح الجيش الروسي".

وكانت روسيا قد طورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 1239، وأدخلتها الخدمة لصالح سلاح البحرية عام 1989، وصممتها بشكل خاص لتعمل بطريقة تميزها عن جميع سفن الوسادة الهوائية بحيث يكون هيكلها مفرغا من المنتصف على كامل طوله.

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ويبلغ طول هذه السفينة 65.6 م، وعرضها 17.2 م، ويمكنها الحركة بسرعة 55 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2700 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "موسكيت" المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومنظومات صاروخية مضادة للاهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 ملم.

المصدر: سلاح روسيا