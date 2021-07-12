ألمانيا تطور غواصات جديدة لجيشها وجيش النرويج

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن شركة ألمانية ستتولى مهمة تطوير غواصات جديدة لجيش بلادها والجيش النرويجي.

وتبعا للموقع فإن "شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية وقعت عقودا لتطوير 6 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Type-212CD لصالح الجيشين الألماني والنرويجي، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود نحو 5.5 مليار يورو".

وقال رولف ويرتس الرئيس التنفيذي للشركة المذكورة: " إن تطوير غواصات Type-212CD يعتبر علامة فارقة بالنسبة لشركتنا، الجيشان الألماني والنرويجي سيحصلان على أكثر الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء تطورا، نحن قادرون على تطوير التعاون العالمي في مجال الصناعات البحرية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سلاح البحرية النرويجي من المفترص أن يتسلم أول غواصة من الغواصات المتعاقد عليها عام 2029، بينما سيتسلم الجيش الألماني غواصتين عامي 2032 و2034.

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ويبلغ طول النسخ الأساسية من غواصات Type-212CD 56.3 م، وعرضها 6.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1840 طنا، كما يمكن لهذه الغواصات الإبحار بسرعة 20عقدة بحرية، والغوص إلى أعماق تصل إلى 350 م، ونقل طاقم مكون من 27 شخصا، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 30 يوما.

المصدر: سلاح روسيا