روسيا تختبر غواصة جديدة من غواصات "الثقب الأسود"!

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبارات جديدة لغواصة صاروخية طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن حوض بناء السفن الأدميرالي الروسي مؤخرا "بدأت مؤخرا اختبارات الحركة على الغواصة الجديدة ماغادان التي تعمل بالديزيل والكهرباء، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 636.6".

وأضاف البيان "في إطار الاختبارات التي تجري في ميادين بحرية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي سيتحقق المختصون معدلات الضوضاء التي تصدرها الغواصة أثناء الحركة، كما ستفحص المجالات المغناطيسية التي تولدها الغواصة، وستخضع ماغادان لاختبارات الحركة بالسرعات العالية تحت الماء، واختبارات المناورة أثناء الغوص".

وسيتم خلال الاختبارات أيضا التحقق من معدات الملاحة والتوجيه وأجهزة السونار والرادارات ومختلف الأنظمة الإلكترونية في الغواصة، ومن المفترض أن تنتهي هذه المرحلة من الاختبارات في 25 يوليو القادم.

وكانت روسيا قد بدأت بتصنيع هذه الغواصة في الأول من نوفمبر 2019، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في مارس العام الجاري، ومن المفترض أن تخضعها لعدة مراحل من الاختبارات قبل أن تسلمها لسلاح البحرية العام القادم.

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وستتميز هذه الغواصة بقدرات كبيرة في التخفي عن رادرات العدو تبعا لمطورها، أما طولها فيبلغ 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، والعمل في مهمات تستمر لـ 45 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا