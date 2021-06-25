 
مباشر

روسيا تدعم أسطول البحر الأسود بسفينتي أبحاث جديدتين

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تدعم أسطول البحر الأسود بسفينتي أبحاث جديدتين
youtube/24 NEWS plus
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp1z

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في جيش البلاد حصل على سفينتي أبحاث حديثتين.

وقال بيان صادر عن الخدمة "انضمت إلى أسطول البحر الأسود في الجيش سفينة الأبحاث البحرية الجديدة Vladimir Kozitsky التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 23040G، وقبلها بفترة قصيرة حصل الأسطول أيضا على سفينة من نفس الفئة تدعى Boris Slobodnik".

وأضاف  البيان "جرى تسليم سفينة Vladimir Kozitsky للجيش خلال احتفالية رسمية جرت في قاعدة نوفوروسيسك العسكرية الروسية، وحضرها عدد من الشخصيات العسكرية منهم : نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، سيرغي بينتشوكا، وقائد قاعدة نوفوروسيسك العسكرية البحرية، فيكتور كوتشيمازوف، وممثلون عن الشركة المصنعة للسفينة، وعدة شخصيات من رابطة المحاربين القدامى في الجيش الروسي".

إقرأ المزيد
روسيا تقدم دعما للهند لصيانة حاملة الطائرات
روسيا تقدم دعما للهند لصيانة حاملة الطائرات "فيكراماديتيا"

وتعتبر السفينتان المذكورتان ثاني وثالث سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23040G، وكان العمل على بنائهما قد بدأ عام 2018 في مصنع "نيجغورودسكي تيبلوخود"، وفي ديسمبر 2019 وبعد انتهاء التصنيع أرسلت هاتين السفينتين إلى نوفوروسيسك لاجتياز عدة مراحل من الاختبارات.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 33 مترا، وعرضها 6,8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 192.7 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 13 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا