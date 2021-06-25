روسيا تدعم أسطول البحر الأسود بسفينتي أبحاث جديدتين

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في جيش البلاد حصل على سفينتي أبحاث حديثتين.

وقال بيان صادر عن الخدمة "انضمت إلى أسطول البحر الأسود في الجيش سفينة الأبحاث البحرية الجديدة Vladimir Kozitsky التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 23040G، وقبلها بفترة قصيرة حصل الأسطول أيضا على سفينة من نفس الفئة تدعى Boris Slobodnik".

وأضاف البيان "جرى تسليم سفينة Vladimir Kozitsky للجيش خلال احتفالية رسمية جرت في قاعدة نوفوروسيسك العسكرية الروسية، وحضرها عدد من الشخصيات العسكرية منهم : نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، سيرغي بينتشوكا، وقائد قاعدة نوفوروسيسك العسكرية البحرية، فيكتور كوتشيمازوف، وممثلون عن الشركة المصنعة للسفينة، وعدة شخصيات من رابطة المحاربين القدامى في الجيش الروسي".

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وتعتبر السفينتان المذكورتان ثاني وثالث سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23040G، وكان العمل على بنائهما قد بدأ عام 2018 في مصنع "نيجغورودسكي تيبلوخود"، وفي ديسمبر 2019 وبعد انتهاء التصنيع أرسلت هاتين السفينتين إلى نوفوروسيسك لاجتياز عدة مراحل من الاختبارات.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 33 مترا، وعرضها 6,8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 192.7 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 13 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا