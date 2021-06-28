صحيفة أمريكية تجري قتالا افتراضيا بين مدمرة Defender البريطانية وقاذفة "سو-24" الروسية

قيّمت مجلة Military Watch الأمريكية أسلحة تمتلكها مدمرة Defender Type 45 HMS البريطانية وقاذفة "سو-24 إم" الروسية وأجرت قتالا افتراضيا بينهما.

قيّمت مجلة Military Watch الأمريكية أسلحة تمتلكها مدمرة Defender Type 45 HMS البريطانية وقاذفة "سو-24 إم" الروسية. وحاكت قتالا افتراضيا بينهما.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن القاذفة الروسية أسقطت 4 قنابل من طراز "أوفاب – 250" في البحر في مسار أبحرت فيه المدمرة البريطانية.

وأشار كاتب مقال نشرته المجلة إلى أن المدمرات من مشروع Type 45 HMS تعد أقل السفن تسليحا في صنفها. وتتوفر لدى كل سفينة من هذا المشروع 48 خلية عمودية تخصص لإطلاق صواريخ أرض – جو فقط.

أما السلاح الراداري للمدمرة فيعد من أكثر أسلحتها خطورة، رغم إنه أقل خطورة مقارنة بمدمرات Zumwalt الأمريكية و Maya اليابانية و055 الصينية.

ومع ذلك فإن تلك الأسلحة تسمح للمدمرة بتتبع المناورات الروسية الجارية بالقرب من القرم وفي عمق أراضي شبه الجزيرة .

فيما يتعلق بـ"سو- 24 إم" فإنها عبارة عن قاذفة قوية من العهد السوفيتي خضعت منذ ذلك الحين أكثر من مرة لعمليات التحديث. وبإمكانها استخدام صواريخ "خا – 31" المضادة للسفن وكذلك الصواريخ المضادة للرادارات مثل "خا – 58" و"خا – 31". وتحلق القاذفة بسرعة 3 ماخ، ما يعادل نحو 3500 كيلومتر في الساعة.

وبمقدورها تدمير سفينة حربية كبرى تزيد إزاحتها بكثير عن إزاحة المدمرة البريطانية الصغيرة.

ونظرا لأن كل طائرة من طراز "سو – 24 إم" مسلحة ببضعة صواريخ من الأنواع المذكورة وقادرة على إطلاقها من مسافة بعيدة خارج مدى عمل رادارات المدمرة البريطانية فإن القاذفات الروسية قد تشكل خطورة جدية على المدمرات من مشروع Type 45 HMS حتى لو كان عدد تلك القاذفات محدودا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا