إنشاء أحدث مجمع ليزر لمكافحة السرطان في روسيا

أعلن ألكسندر نوفيكوف، المدير العام لمصنع زفيريف، أنه تم إنشاء أحدث مجمع ليزر АЛХК-01 "زينيت" مخصص لعلاج الأمراض النسائية بما فيها استئصال الأورام.

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ويشير نوفيكوف، إلى أن هذا المجمع يعرض لأول مرة في معرض التكنولوجيا الطبية الدولي المقام في دبي Arab Health 2021.

ويقول، "لقد أحضرنا إلى الإمارات العربية جهازين فريدين. مجمع الجراحة الآلي بالليزر АЛХК-01 "زينيت" الذي سجل طبيا في السنة الماضية وطرح للبيع. ويستخدم هذا الجهاز لاستئصال الأورام السرطانية وعلاج بطانة الرحم والمضاعفات الحاصلة بعد الإنجاب وغيرها".

ويضيف نوفيكوف، هناك طلب واسع في روسيا على هذا الجهاز، لعدم وجود مثيل محلي له، والأجهزة الأجنبية المماثلة قيمتها أعلى بنحو مرتين من قيمة "زينيت".

ويعتبر مصنع زفيريف في كراسنوغورسك، الذي تأسس عام 1942، من المصانع الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية.

المصدر: نوفوستي