ألمانيا تحذر من سباق التسلح العالمي للذكاء الاصطناعي

دور مهم للغاية يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات العسكرية التقليدية والمتطورة، وهناك من يرى أن العالم قد دخل فعليا مرحلة جديدة من سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي.

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حذر من أن سباقا للتسلح بالذكاء الاصطناعي قد بدأ بالفعل، قائلا: "نحن حاليا في منتصف هذا السباق وهذه حقيقة يتعين علينا التعامل معها"، حيث جاء حديثه مع DW في جزء من فيلم وثائقي يحمل اسم "حروب المستقبل – كيف يمكن منعها؟".

لا شك أن الذكاء الاصطناعي بدأ يقتحم مؤخرا مجالات الحياة كافة، وأن التكنولوجيا العسكرية تشهد الآن ثورة حقيقية، بسبب التقدم المذهل في مجال الروبوتات.

وهذا التطور المتسارع جاء مدفوعا بمجموعة من العوامل المحفزة، التي تشمل التطور الهائل في استخدام البرمجيات وكفاءة أدائها، والتوسع في اعتماد قواعد البيانات الضخمة، وكذلك التقدم الملحوظ في تطبيقات التعلم الآلي (Machine Learning)، وإعداد الخوارزميات.

وتزامنا مع اختراق الذكاء الاصطناعي لكافة مجالات الحياة؛ فالمجال العسكري يأتي في مقدمة تلك المجالات التي من المتوقع أن تشهد نقلة نوعية كبيرة في استخدام الأتمتة لتعزيز القدرات والاستراتيجيات العسكرية.

ولكن، هل يمكن أن يخرج الأمر عن السيطرة ويهدد العالم بأكمله؟ وما هي ملامح سباق تسلح الذكاء الاصطناعي؟

وهل العالم بحاجة الآن إلى وضع قواعد وقوانين جديدة لكبح جماح مخاطر الأسلحة الذكية ذاتية التشغيل؟

هذه الأسئلة وغيرها تناولها برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وضيفه الدكتور عمار السكجي، مدير مركز الفيزياء النظرية والفلكية من عمان في الأردن. لمتابعة اللقاء كاملا: