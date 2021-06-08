عالم محيطات يكشف أين يعيش الكراكن بالفعل

أعلن أليكسي سوكوف، الدكتور في العلوم الجغرافية مدير معهد علم المحيطات، أن الحبار العملاق المعروف في الأساطير بوحش كراكن يعيش فعلا في أنتاركتيكا والبحار الشمالية على عمق كيلومترين.

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ويقول العالم في مؤتمر صحفي في وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء، "اعتقد أن الحديث يدور عن الحبار العملاق، الذي رصد فعلا. وهو حيوان نادر جدا ولم يدرس بما فيه الكفاية. هذه الحيوانات تعيش فعلا إما في مياه أنتاركتيكا أو في البحار الشمالية. وتعيش هذه الحيوانات على عمق 200-2000 متر، وأحيانا على عمق يصل إلى 4000 متر".

ويؤكد سوكوف، على أن "الكراكن" نادرا ما تطفوا على السطح، مشيرا إلى أن علماء يابانيين أمضوا سابقا عامين في تعقب هذه الحيوانات النادرة في أعماق البحار.

والكراكن- هي وحوش أسطورية بدأت في الظهور مع بدايات الرحلات البحرية الطويلة والكبيرة و ظهرت هذه الأسطورة بالتحديد في بلاد النرويج وآيسلندا.





المصدر: نوفوستي