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تحديد أنواع جديدة من "الإمبراطور دامبو" الذي يعيش على عمق 7000 متر تحت سطح البحر!

العلوم والتكنولوجيا

تحديد أنواع جديدة من
Фото автора Jeremy Bishop: Pexels
صورة تعبيرية
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عند البحث عن حيوانات مجهولة الهوية حتى الآن في أحلك أعماق المحيطات، يتوقع الباحثون العثور على أنواع شبيهة بالكائنات الغريبة، لكنهم واجهوا مؤخرا مخلوقا جديدا: أخطبوط دامبو.

تحديد أنواع جديدة من
© Christina Sagorny et al, BMC Biology, 2021
تحديد أنواع جديدة من
© Christina Sagorny et al, BMC Biology, 2021

وباستخدام تقنيات المسح بدلا من الاختبارات المعملية القياسية شديدة التوغل والقاتلة أحيانا والتشريح، نجح باحثون من جامعة بون في التعرف على Grimpoteuthis Imperator أو أخطبوط دامبو، الذي لم يسبق رؤيته سابقا.

تحديد أنواع جديدة من
© Christina Sagorny et al, BMC Biology, 2021
تحديد أنواع جديدة من
© Christina Sagorny et al, BMC Biology, 2021
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واكتُشف G. imperator، وهو نوع فرعي جديد من سلالة نادرة بالفعل من الأخطبوط، في الجزء الشمالي من جبال الإمبراطور البحرية، وهي سلسلة من التلال الجبلية تحت الماء في شمال غرب المحيط الهادئ. ويعيش في أعماق تصل إلى 7000 متر (22966 قدما). واقترح الباحثون الاسم الشائع للمخلوق: الإمبراطور دامبو باللغة الإنجليزية، ودامبو إمبيريال بالفرنسية، و كايزردومبو بالألمانية.

وبدلا من تشريح دامبو، استخدم علماء الأحياء البحرية التصوير بالرنين المغناطيسي عالي المجال والتصوير المقطعي المحوسب للتأكد من أصله قبل إجراء تحليل جيني طفيف التوغل على عينات الأنسجة للتحقق من أنها بالفعل نوع جديد.

وأجريت قياسات ومقارنات للصور الرقمية مع أنواع أخرى من الأخطبوط دامبو.

وتفاجأ الباحثون أيضا بمصادفة قلب جهازي في دامبو الجديد في المياه العميقة، والذي لم يُوصف حتى الآن في أنواع الأخطبوط من قبل.

المصدر: RT

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