الاختبار الحكومي لقاذف اللهب الروسي الجديد ينتهي نهاية العام الجاري

ينتهي نهاية العام الجاري الاختبار الحكومي لقاذف اللهب الروسي الثقيل الجديد "توس – 2" ( توسوتشكا) .

أعلن ذلك رئيس شركة "ترموديناميكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ " الروسية، إيغور ناسينكوف على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

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وأوضح أن قرارا بتزويد وحدات الجيش الروسي بتلك المنظومة سيتخذ انطلاقا من نتائج الاختبار.

جدير بالذكر أن منظومة "توسوتشكا" للصواريخ الترموبارية (الحرارية) يجب أن تحل في الجيش الروسي محل منظومة "توس - 1 أ" (سولتسيبيوك) بعد تحسين مواصفات الأخيرة.

وخلافا لسابقتها فإن "توسوتشكا" منصوبة على منصة شاحنة "أورال" التي تتميز بقدرة ممتازة على اجتياز الحواجز. ولدى "توسوتشطكا مدى عمل أطول للصواريخ الحرارية غير الموجهة. أما عمليات الشحن والتصويب وإدارة النيران والرماية نفسها فإنها أوتوماتيكية تماما. وتزود الشاحنة برافعة، لذلك فإن المنظومة ليست بحاجة إلى عربة النقل والشحن، كما كان الحال في "توس - 1".

وعلاوة على ذلك فإن المنظومة الجديدة مزودة بنظام الحماية اللاسلكية الإلكترونية من الأسلحة فائقة الدقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا