صحيفة أمريكية تصف قاذف اللهب "سولنتسيبيوك" الروسي بأكثر الأسلحة فتكا في العالم

يجب تصوير السلاح الترموباري (للحرارة والضغط) الروسي في أفلام الرعب.

بهذا العنوان نشرت مجلة The National Interest الأمريكية مقالا يلقي الضوء على قواذف اللهب الروسية الثقيلة "بوراتينو"، "سولنتسيبيوك"، "توسوتشكا".

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يذكر أن قاذف اللهب الثقيل" سولنتسيبيوك" (توس – 1 آ) يعتبر في الوقت الراهن من أكثر أنظمة الأسلحة فتكا في العالم. وبمقدوره أن يحرق خلال دقائق القوة البشرية والمعدات الحربية للعدو في منطقة تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

وجاء في المقال أن سر نجاح قاذف اللهب الثقيل الروسي يكمن في ذخائره الحرارية وشديدة الانفجار. وتقوم الذخيرة من هذا النوع برش رذاذ متفجر فوق الهدف ليتسلل إلى أية ثغرة وتنفجر هناك. وتكون الموجة الضاربة الناجمة عن الانفجار أقوى ضعفا من الذخائر العادية. وعلاوة على ذلك فإن السلاح الترموباري يسبب ظهور سحابة تبلغ درجة الحرارة في وسطها 800 درجة مئوية.

وجاء في المقال أن منظومة "سولنتسيبيوك ( توس 1 آ) حلت عام 2001 محل منظومة "بوراتينو" الترموبارية ليزداد مدى تحليق الذخائر حتى 6000 متر. واعتبرت "سولنتسيبيوك" آنذاك منظومة لا مثيل لها في العالم، لذلك ذاع صيتها بسرعة بين جيوش العالم المختلفة.

واستخدمت "سوانتسيبيوك" بصورة خاصة ضد الإرهابيين في العراق وسوريا. أما السعودية فاقتنت مؤخرا دفعة من المنظومات الروسية الترموبارية بمبلغ 3 مليارات دولار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا