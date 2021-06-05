بدء اختبار سفينة دراسة أعماق البحار الروسية التابعة لوزارة الدفاع

دخلت اختبارات سفينة دراسة أعماق البحار التابعة لوزارة الدفاع الروسية " يفغيني غوريغليجان" أهم مراحلها وهي مرحلة اختبار السفينة في المرسى.

وقال ناطق باسم معمل "يانتار" للسفن في مدينة كالينينغراد بأقصى غرب روسيا حيث بنيت السفينة إن الاختبارات مستمرة في المرسى حيث يحضر كل يوم ما يزيد عن 200 فرد يقومون بتشغيل وضبط الأجهزة والمعدات التي قد تم تزويد السفينة بها.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن سفينة "يفغيني غوريغليجان" العسكرية للبحوث العلمية بنيت نتيجة إصلاح القاطرة البحرية " إم بي – 305" من مشروع "في – 92" وإعادة تجهيزها. وأنزلت السفينة إلى البحر في ديسمبر عام 2020. أما بناؤها فانطلق عام 2016. وأطلق على السفينة اسم، يفغيني غوريغليجان، تيمنا بكبير مصممي غواصات المهام الخاصة، يفغيني أليكسييفيتش غوريغليجان ( 1934 – 2014).

وقال الناطق إن السفينة تسلم العام الجاري لوزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن سفينة "يفغيني غوريغليجان" تم بناؤها على أساس مشروع طرحه مكتب "ألماس" للتصاميم البحرية.

وتخصص السفينة لإجراء الأعمال التقنية تحت الماء ومراقبة البيئة البحرية ومسح قاع البحار والمحيطات ومساعدة رجال الإنقاذ في عرض البحر. ويمكن أن تحمل السفينة على متنها غواصات صغيرة مأهولة وغير مأهولة.

وتبلغ إزاحتها 4 آلاف طن، طولها 16 مترا، طاقمها 32 فردا، فضلا عن 25 فردا من أفراد البعثات البحرية. وبمقدور السفينة البقاء في البحر 30 يوما دون أن تتزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا