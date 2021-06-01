روسيا تجري الاختبارات النهائية لإحدى أشهر سفنها القتالية بعد تحديثها

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارات النهائية لسفينة "لادني" القتالية التي خضعت لعمليات إصلاح وتحديث.

وقال بيان صادر عن الوزارة مؤخرا "غادر طاقم سفينة لادني التابعة لسلاح البحرية في الجيش الروسي إلى البحر الأسود للمشاركة في عمليات الاختبار النهائية للسفينة التي خضعت لعمليات صيانة وتحديث للمعدات".

وأضاف البيان "ستخضع السفينة في البحر لاختبارات لأنظمة الطاقة الرئيسية فيها، وسيتم تشغيل الأنظمة بطاقتها القصوى، كما سيساعد طاقم لادني مع الخبراء في المراكز الساحلية على اختبار أنظمة إرسال واستقبال البيانات الخاصة بأنظمة التسليح الموجودة على متن السفينة.. وبعد الانتهاء من الاختبارات ستعود السفينة إلى قواعدها استعدادا لإعادتها إلى الخدمة لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي".

وكانت روسيا قد طورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 1135، وأدخلتها الخدمة في الأسطول الحربي للبلاد عام 1981، و أخرجتها عن الخدمة عام 2016 مؤقتا لإخضاعها لعمليات إصلاح وتحديث للمعدات.

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ويبلغ طول هذه السفينة 123 مترا، وعرضها 14.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية، ونقل 197 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بمنظومات URPK-5 "Rastrub" الصاروخية، ومدفعي АК-726 من عيار 76.2 ملم، ومنظومات Osa-MA-2 الصاروخية للدفاع الجوي، ومنظومات لإطلاق الألغام والقنابل البحرية، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا