إدارة الآثار الإسرائيلية تعلن اكتشاف كنيسة قديمة عمرها 2000

أعلنت إدارة الآثار القديمة الإسرائيلية، أن علماء آثار اكتشفوا خلال عمليات حفر جارية في الجنوب، كنيسة قديمة عمرها 2000 عام، تعد الأكبر من نوعها في المكان.

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ووفقا لبيان إدارة الآثار، تعود هذه الكنيسة القديمة إلى فترة الحكم الروماني، وقد اكتشفت خلال عمليات تطوير وتوسيع متنزه تل عسقلان الوطني.

ويقول علماء الآثار- راحيل بار ناتان وسار غانور وفريدريكو كوبرين، المشرفون على عمليات الحفر، "الحديث يدور حول مبنى ضخم مسقوف ومقسم إلى ثلاثة أجزاء- قاعة وسطية وصالتين جانبيتين. وأن سقف المبنى مدعوم بأعمدة رخامية ارتفاعها 13 م. وأرضية المبنى والجدران من الرخام أيضا".

ووفقا للباحثين، اكتشفت في أرضية المبنى آثار هزات أرضية تدل على أن الزلزال الذي وقع عام 363 ميلادي، كان السبب في تدمير المبنى. ولاحقا تم تحويل هذا الموقع إلى "منطقة صناعية".

المصدر: نوفوستي