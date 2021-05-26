روسيا تختتم اختبارات صواريخ جو - أرض" المطورة من طراز "فيخر"

اختتمت روسيا بنجاح اختبارات صاروخ "فيخر" الجوي المطور. أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" الروسية.

وكانت الشركة قد نشرت في وقت سابق في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي VK (فكونتاكتي) مقطع فيديو وصفته بـ"السلاح السري الجديد".

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إلا أن وزارة الدفاع أوضحت في بيان صحفي أصدرته أن المقصود بالأمر هو فيديو أظهر مروحية "كا – 52" الروسية أطلقت 22 صاروخا مطورا من طراز "فيخر".

وشاركت في تجربة الصاروخ القوات الجوفضائية الروسية وشركة "كا بي بي" وشركة "ميل وكاموف" الروسيتان.

وتمكن أخصائيو الشركات من رفع احتمال إصابة الهدف عند إطلاق الصاروخ إلى مسافة قصيرة وزيادة استقرار تحليق الصاروخ. وحدثت كل تلك التغيرات بدون إدخال تعديلات في المواصفات التقنية والتكتيكية للصاروخ.

ثم أضاف البيان الصحفي الآخر أن أحد ميادين التدريب التابعة لوزارة الدفاع شهد إطلاق 22 صاروخا مطورا من طراز "فيخر" حققته مروحية "كا – 52".

وبلغت السرعة القصوى للصاروخ 610 أمتار في الثانية، ومدى عمله 800 – 10000 متر، ارتفاع استخدامه 10 – 4000 متر. وبمقدور "فيخر" خرق الدروع بسماكة 750 ميليمترا.

المصدر: نوفوستي