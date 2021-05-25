روسيا تبدأ قريبا باختبار غواصة صاروخية نووية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس سيباشرون قريبا باختبار غواصة نووية حاملة للصواريخ الباليستية.

وتبعا للمصادر فإن "غواصة الأمير أوليغ من نوع Borey-A والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А من المفترض أن تنطلق في أول رحلة اختبارية لها أوائل يونيو القادم".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في مارس العام الجاري إلى أن الغواصة المذكورة من المفترض أن تخضع لعدة اختبارات، منها اختبارات لمنظومات التسليح سيتم ضمنها إطلاق الغواصة لصواريخ "بولافا" العابرة للقارات.

وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А عدة غواصات نووية صاروخية من فئة Borey-A، منها غواصة "الأمير فلاديمير" التي أدخلت الخدمة لصالح جيش البلاد في 12 يونيو 2020، وغواصة "الأمير أوليغ" التي بدأ تطويرها عام 2014، ويجري حاليا تطوير 3 غواصات أخرى هي: "سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" و غواصة "الأمير باجارسكي".

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وتعمل غواصات Borey-A بالطاقة النووية، وتحمل كل غواصة 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات، فضلا عن تجهيزها بطوربيدات قتالية من عيار 533 ملم.

المصدر سلاح روسيا