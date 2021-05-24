الروس يحاولون فهم كيفية تشكل البروتونات في أولى لحظات نشوء الكون

قال نائب المعهد الروسي للبحوث النووية NICA فلاديمير كوكيليدزه، إن مواصفات مصادم الأيونات الثقيلة الذي سيتم تشغيلها قريبا في روسيا سيضمن مستقبل الدراسات النووية.

وكذلك البحوث في مجال الجسيمات متناهية الصغر لغاية عام 2030.

إقرأ المزيد

جاء ذلك على لسانه في إطار فعالية "ماراثون المعرفة الجديدة" التي أقامتها جمعية "المعرفة" التنويرية الروسية في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.

وقال إن مشروع مصادم الأيونات الثقيلة يتم تحقيقه من قبل العلماء الروس الذين سيبلغون زملاءهم الأجانب عن نتائجه في المؤتمرات والندوات العلمية الدولية.

وأضاف العالم الروسي أن المشروع يمر حاليا بمرحلة تركيب المكونات الرئيسية للمصادم واختتام بناء منشآته، مشيرا إلى أن المشروع يتحقق في إطار برنامج "ميغاساينز" الدولي الذي يقضي بإنشاء 6 مصادمات من هذا النوع.

ويتوقع أن يشهد المشروع اصطدامات أولى للأيونات الثقيلة نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.

يذكر أن NICA هو مشروع يتم إنشاؤه في مدينة (دوبنا) بضواحي موسكو. والغاية منه هي إدراك كيفية تشكل البروتونات والنيترونات في اللحظات الأولى لنشوء الكون. ويتوقع أن ينجز المشروع نهائيا بحلول عام 2023.

المصدر: تاس