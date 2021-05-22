بيع رسالة لعالم الفيزياء الشهير آينشتاين بـ3 أضعاف المبلغ المتوقع (فيديو)

بيعت رسالة بخط يد عالم الفيزياء ألبرت آينشتاين تتضمن معادلته الأساسية في نظرية النسبية والمتعلقة بالطاقة والكتلة، في مزاد علني بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 1.2 مليون دولار.

والمبلغ يعادل ثلاثة أضعاف ما كان متوقعا.

ويقول الخبراء إن هناك ثلاثة نماذج فقط معروفة للمعادلة بخط يد عالم الفيزياء.

وكانت المعادلة قد نشرها آينشتاين لأول مرة في ورقة علمية في عام 1905، وهي تفسر العلاقة التبادلية بين الطاقة والكتلة.

وتعد المعادلة "الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء" مفهوما أساسيا في الفيزياء الحديثة.

وقالت دار المزادات "آر آر" ومقرها بوسطن في الولايات المتحدة وهي التي باعت الرسالة إنها كانت النموذج الوحيد من المعادلة المتوفرة في مجموعة خاصة من المقتنيات وأنها ظهرت على الملأ مؤخرا فقط.

وأضافت دار المزادات في بيان أن الرسالة هي "رسالة مهمة من منظور التقنية ثلاثية الأبعاد ومن منظور الفيزياء"، واصفة إياها بأنها "أشهر معادلة وضعت على الإطلاق".

ويعود تاريخ الرسالة المؤلفة من صفحة واحدة والمكتوبة باللغة الألمانية إلى 26 أكتوبر من عام 1946 وهي موجهة إلى عالم الفيزياء الأمريكي من أصل بولندي لودويك سيلبرشتاين، الذي تحدى بعضا من نظريات آينشتاين.

يذكر أن الرسالة كانت جزءا من الأرشيف الشخصي لعالم الفيزياء سيلبرشتاين، الذي بيع من جانب ورثته، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، وأفادت الوكالة بأن المشتري لم تكشف هويته واكتفي فقط بالقول إنه جامع وثائق مجهول الهوية.

المصدر: "بي بي سي"