روسيا تكشف عن مدرعتها البرمائية في معرض بإفريقيا

تكشف شركة الصناعة العسكرية الروسية في معرض Shield Africa 2021 للأسلحة الذي يفتتح في 8 يونيو في أبيجان بكوت ديفوارعن مدرعتها البرمائية "ستريلا".

صرح بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، مشيرا إلى أن المدرعة تعرض لأول مرة خارج روسيا.

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وقال إن الشركة ستعرض في كوت ديفوار كذلك نماذج من مدرعة "في بي كا – أورال" المدولبة متعددة المهام وعربة "تيغر" الخاصة للدوريات فضلا عن مدرعة "ستريلا" البرمائية.

وقال مدير عام شركة الصناعة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، إن شركته تبذل المزيد من الجهود الرامية إلى تسويق منتجاتها في إفريقيا بعد انخفاض الأعمال التجارية العام الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

يذكر أن معرض Shield Africa 2021 سيقام في 8 – 10 يونيو المقبل في أبيجان.

جدير بالذكر أن مدرعة "ستريلا" الخفيفة البرمائية تم تصنيعها بمبادرة من شركة الصناعة العسكرية. وقد تستخدم المدرعة لأداء المهام المختلفة ويمكن أن تزود بأسلحة وأجهزة متنوعة.

وتبلغ سرعتها القصوى 155 كلم/ساعة، ووزنها 4.7 طن.

ويضمن جسم المدرعة حماية باليستية من الدرجة الثانية. وتتحمل المدرعة انفجار لغم بقوة كيلوغرامين من مادة التروتيل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا