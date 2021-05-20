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انفصال أكبر جبل جليدي عن القارة القطبية الجنوبية

العلوم والتكنولوجيا

انفصال أكبر جبل جليدي عن القارة القطبية الجنوبية
Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA
صورة توضيحية
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كشفت صور القمر الصناعي Sentinel-1 انفصال أكبر جبل جليدي خلال الأيام الماضية عن القارة القطبية الجنوبية.

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ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية، تبلغ مساحة هذا الجبل الجليدي حوالي 4320 كيلومترا مربعا، أي أكبر من جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويشير العلماء، إلى أن طول هذا الجبل الجليدي الذي أطلقوا عليه اسم А-76، يبلغ 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا، وأنه انفصل عن الجزء الغربي من جرف رون في القارة القطبية الجنوبية، وهو حاليا في بحر Weddell.

ويذكر أن مساحة أكبر جبل جليدي А-32А  انفصل سابقا عن المكان نفسه بلغت 3880 كيلومترا مربعا وموجود حاليا في بحر Weddell أيضا.

المصدر: نوفوستي

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