روسيا تكشف عن مواصفات حاملة طائرات مستقبلية

قد يكلف تصميم وتصنيع حاملة طائرات جديدة بإزاحة 70 – 80 ألف طن الموازنة الدفاعية الروسية 500 مليار روبل، ما يعادل نحو 7.5 مليار دولار.

إلا أن تلك السفينة ستكون أرخص ضعفا من حاملات الطائرات الأمريكية بإزاحة 110 ألف طن.

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أعلن ذلك عضو اللجنة الصناعية العسكرية الروسية، فلاديمير بوسبيلوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح أن كلفة بناء حاملة الطائرات يمكن أن تتغير وقد نخطئ فيه بنسبة 10 – 20%، لكن ليس بـ100 أو 200% وإلا ستستغرق عملية بناء السفينة عشرات الأعوام.

وقال، بوسبيلوف إن حاملة الطائرات الجديدة ستحتاج إلى تصميم قاذفة مقاتلة بحرية جديدة يمكن أن تقلع منها وتهبط على سطحها.

وحسب، بوسبيلوف، فإن مهمة بناء 3 حاملات طائرات روسية مستقبلية قد تدرج في برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2024 – 2033.

يذكر أن مكاتب التصاميم الروسية قد وضعت بضعة مشاريع لبناء حاملة الطائرات الروسية المستقبلية وبينها مشروع حاملة الطائرات "شتورم" الذي يقضي ببناء السفينة بطول 300 متر وارتفاع 65 مترا وإزاحة 80 ألف طن. وستزود حاملة الطائرات بـ3 مفاعلات نووية ينتج كل منها قوة 305 ميغاواط. وستحمل السفينة 70 طائرة ومروحية وستزود بصواريخ "كاليبر" و"تسيركون".

يذكر أن روسيا تمتلك في الوقت الراهن حاملة طائرات واحدة وهي "الأميرال كوزنيتسوف" التي لا تزال حاليا قيد الإصلاح والتحديث.

المصدر: روسيسكايا غازيتا