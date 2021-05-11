حاملة الطائرات الروسية "كوزنيتسوف" تحصل على معدات تقنية جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف" ستحصل على معدات جديدة في إطار عمليات التحديث التي تخضع لها.

وتبعا للمصادر فإن "الخبراء الروس ينوون تحديث معدات الملاحة والتوجيه والمعدات الخاصة برصد واستقبال الطائرات على متن السفينة، كما ستستبدل منظومة Resistor-K42 الخاصة بها بمنظومة Resistor-E الروسية الصنع المطورة، والتي أثبتت جدارتها بالعمل مع سفن البحرية الهندية".

وتعتبر منظومات Resistor-E التي طورها الخبراء في معهد تشليابينسك لهندسة الترددات الراديوية من أبرز المنظومات الإلكترونية التي تطورها روسيا للسفن الحربية، وأرسلت منها نسختان إلى الهند، تم اختبار إحداهما مع حاملة الطائرات الهندية Vikramaditya، حيث اعتمد الطيارون الهنود على هذه المنظومة لإجراء أكثر من 1500 إقلاع وهبوط على متن الحاملة.

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وتوفر المنظومة المذكورة قنوات لاسلكية لتبادل البيانات الرقمية بين السفن وطائرات MiG-29K / KUB المستخدمة من قبل سلاحي البحرية في الجيشين الروسي والهندي.

وبإمكان حاملة الطائرات الروسية"الأدميرال كوزنيتسوف" حمل أكثر من خمسين طائرة ومروحية، فضلا عن أنها مزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع "غرانيت"، وصواريخ "كلينوك" المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة "كاشتان" الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

المصدر: سلاح روسيا