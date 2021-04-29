روسيا قد تودّع إحدى أشهر غواصاتها الصاروخية العام القادم

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن بلاده قد تزيح من الخدمة غواصة K-87 "يكاتيرينبورغ" الصاروخية العام القادم.

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى "أن الغواصة التي تعمل حاليا لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي من المفترض أن تنتهي مدة خدمتها عام 2022، وسترسل إلى إحدى أحواض صناعة السفن والغواصات في البلاد لتفكيكها، بعد مرور أكثر من 35 سنة على خدمتها".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه الغواصة في مصنع "سيفماش" في إطار المشروع الحكومي 667BDRM عام 1982، وأنزلتها إلى المياه بعد عامين، وسلمت الغواصة للقوات البحرية في الجيش الروسي في ديسمبر 1985، ومن ذلك الحين استخدمت عدة مرات في تدريبات قتالية واختبارات لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وعام 2011 تعرضت هذه الغواصة لحريق في أحد أقسامها ما اضطر لإخراجها مؤقتا من الخدمة لإصلاحها وإخضاعها لعمليات صيانة استمرت 3 سنوات، لتعود بعدها إلى العمل لصالح الجيش حتى يومنا هذا.

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ويمكن لهذه الغواصة حمل 16 صاروخا باليستيا روسيا من نوع "سينيفا"، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ على أهداف تبعد 11000 كلم، ودون أن تضطر لمغادرة قواعدها البحرية.

المصدر:سلاح روسيا