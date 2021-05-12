الكشف عن أعمق النقاط في محيطات الأرض الخمسة!

بعد واحدة من أكثر الرحلات الاستكشافية في المحيطات ميلا إلى المغامرة على الإطلاق، أعاد العلماء قياسات دقيقة لأعمق النقاط في كل من المحيطات الخمسة الرئيسية في العالم.

وتؤكد البيانات من Five Deeps Expedition (FDE)، التي أجرت غطسات على مدار 10 أشهر من 2018 إلى 2019، لأول مرة مواقع أعمق النقاط في المحيط الهندي والمحيط الجنوبي.

وتبلغ أعمق نقطة في المحيط الهندي 7187 مترا، داخل خندق جاف، قبالة ساحل إندونيسيا مباشرة، بينما يبلغ عمق أعمق نقطة في المحيط الجنوبي 7432 مترا، داخل خندق Sandwich الجنوبي.

وقبل FDE، كانت أعمق أجزاء بعض المحيطات معروفة نسبيا، مثل أدنى نقطة على الأرض - Challenger Deep، داخل خندق ماريانا في المحيط الهادئ.

وأكدت الرحلات الاستكشافية أن Challenger Deep، على عمق ضخم يصل إلى 10924 مترا، لا يزال يحمل الرقم القياسي لأعمق نقطة على الأرض.

بينما يُطلق على أعمق نقطة في المحيط الأطلسي اسم Brownson Deep في خندق بورتوريكو، والذي ينحدر بمقدار 8378 مترا.

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وكانت رحلة Five Deeps مهمة ناجحة استغرقت 10 أشهر للسفر إلى أعمق نقطة في كل من المحيطات الخمسة الرئيسية في العالم - المحيط الأطلسي والجنوبي والهندي والمحيط الهادئ والمحيط الشمالي.

وأكملت البعثة، التي غطت 47000 ميل بحري، 39 غوصا باستخدام Limiting Factor (LV) - وهي غواصة لشخصين صنعتها شركة Triton Submarines التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها.

وحملت LV أحدث جيل من مسبار الصدى متعدد الحزم بعمق المحيط بالكامل - والذي يصدر سلسلة من النبضات الصوتية من أجل رسم خريطة لكل جزء من قاع البحر.

والآن، قام فريق من الباحثين، بما في ذلك خبراء من هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، بإعداد دراسة جديدة حول نتائج المهمة، نُشرت في مجلة Geoscience Data.

وقاد الدراسة كبيرة الباحثين، كاساندرا بونجيوفاني، في FDE، وقالت: "أتاحت لنا رحلة الأعماق الخمسة العالمية فرصة فريدة لرسم خريطة دقيقة لبعض الأماكن النائية والأعمق في العالم، والتحقق من صحة هذه الأعماق من خلال القياسات التي جُمعت بواسطة الغواصات ودعم الهبوط".

وقبل Five Deeps، كانت هناك بعض الشكوك بشأن أعمق النقاط في المحيط الهندي والمحيط الجنوبي.

وأكدت هذه الدراسة أن Horizon Deep داخل خندق Tonga هو ثاني أعمق نقطة في المحيط الهادئ (عند 10816 مترا).

المصدر: ديلي ميل