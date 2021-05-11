روسيا بصدد الاختبار الجوي لأقوى صاروخ عسكري

سيطلق الجيش الروسي العام الجاري 3 صواريخ تدريبية من طراز " إر إس - 28 سارمات".

وذلك بعد نجاح الإطلاق التمهيدي لـ"سارمات" حيث صعد إلى ارتفاع مئات الأمتار.

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صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسية فقال إن صاروخ "سارمات" الأول سيطلق في الربع الثالث من العام الجاري من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري ليدمر هدفا تدريبيا في شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية.

وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد الاختبار الحكومي لصاروخ "سارمات" ليبدأ في حال نجاحه خدمته نهاية العام المقبل في أحد الأفواج التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية. وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية قد بدأت بتوقيع اتفاقيات شراء الصواريخ من طراز "سارمات" مع صناعة الصواريخ الروسية.

وحسب المحللين العسكريين" فإن "سارمات" قادر على نقل 10 أطنان من الحمولة المفيدة إلى أية نقطة في الكرة الأرضية وذلك عن طريق القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.

ويخطط كذلك لاستخدامه كصاروخ حامل 5 رؤوس فرط الصوتية من طراز "أفانغارد" تحلق في الغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل 33.5 ألف كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل 9.5 كيلومتر في الثانية. كما إنه يمكن استخدامه كصاروخ حامل لرؤوس مجنحة كلاسيكية فائقة الدقة.

المصدر: تاس