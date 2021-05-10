مصادر: سامسونغ تنوي إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة سامسونغ تدرس إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس، حيث تتطلع إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة.

وتجري سامسونغ، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك غالاكسي إس 21 إف إي (Galaxy S21 FE) وغالاكسي زي فولد3 (Galaxy Z Fold3) وغالاكسي زي فليب3 (Galaxy Z Flip3) في أواخر أغسطس، وفقا للمصادر.

وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة غالاكسي نوت فابلت (Galaxy Note phablet) التي يتم إصدارها في أغسطس من كل عام.

وكانت سامسونغ قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها لن تطلق هاتفا جديدا من فئة غالاكسي نوت هذا العام.

ولم تؤكد الشركة أي معلومات تتعلق بالهواتف الذكية الجديدة، لكن المراجعين الأجانب في مجال التكنولوجيا توقعوا أن يكون غالاكسي زي فولد 3 (Galaxy Z Fold3) أول هاتف ذكي قابل للطي من سامسونغ مزود بكاميرا تحت الشاشة وقد يدعم قلم سامسونغ S-Pen. وتوقعوا أن يأتي غالاكسي زي فليب 3 القابل للطي (Galaxy Z Flip3) بشاشة أكبر وسعر أرخص.

وأوضحت المصادر أن غالاكسي إس 21 إف إي، الموديل متوسط السعر من سلسلة غالاكسي إس 21 التي تم إطلاقها في يناير، من المتوقع أن يباع بسعر 700 ألف وون (624 دولارا أمريكيا) في السوق المحلية.

وكانت سامسونغ هي البائع الأول للهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من العام بعد شحن 77 مليون هاتف ذكي مقابل حصة سوقية بلغت 23 بالمائة، وفقا للشركة باحثة السوق Strategy Analytics.

المصدر: "يونهاب"