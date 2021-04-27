الجيش الروسي يختبر روبوتا عسكريا على أساس عربة "بي إم بي - 3"

يختبر الجيش الروسي روبوتا عسكريا جديدا اسمه "أودار" (الضربة) الذي تم تصميمه على أساس عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3".

ويقضي اختباره في وحدات الجيش الروسي بفحص كيفية تعامله مع روبوتات عسكرية أخرى مثل "أوران" و"نيريختا" و" سوراتنيك".

ويجري اختبار الروبوت بمسارين حيث يختبر بالمسار الأول الروبوت بدون تدخل الإنسان في عمله. أما المسار الثاني فيقضي باختبار روبوت مسير يتحكم فيه مشغله.

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فيما يتعلق بالمسار الأول تضمنه كاميرات الفيديو للرصد الدائري وأنظمة القيادة الأوتوماتيكية عن بعد.

ويضمن تمويه الروبوت وتخفّيه عن الرادارات بفضل نظام الصمت اللاسلكي الذي يتقيد به. إلا أن مشغل الروبوت يتميّز بإمكانية العودة في كل لحظة إلى القيادة عن بعد، مع العلم أن مركز قيادته يتوزع في شاحنة "أورال – 4320".

وبلغ وزن الروبوت 18.7 طن، وينتج محركه قوة 500 حصان. أما احتياطي الوقود بـ700 لتر فيؤمن سير الروبوت إلى مسافة 600 كيلومتر دون أن يزود بالوقود.

وبلغت سرعته القصوى 70 كلم/ساعة.

ويزود الروبوت ببرج مدرّع عليه مدفع اوتوماتيكي بعيار 30 ملم يرمي إلى مسافة 4000 متر، ورشاش "كلاشينكوف" عيار 7.62 ملم، فضلا عن 4 منصات لصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

وعلاوة على ذلك فإن روبوت "أودار" يحمل طائرة مسيرة تستخدم لاستطلاع الأرض وعربة مسيرة صغيرة تستخدم لإزالة حقول الألغام وإجلاء الجرحى.

ويمكن أن ينفذ الروبوت في ميدان القتال مهام الاستطلاع والدوريات ومرافقة القوافل والمشاركة النارية في المعركة بالتعاون مع روبوتات أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا