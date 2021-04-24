"سوني" تطلق أصغر مكيف في العالم لمجابهة الاحتباس الحراري (صور)

أعلنت شركة "سوني" اليابانية عن إطلاق جهاز Reon Pocket 2، وهو عبارة عن مكيف صغير للغاية قابل للارتداء وأصغر مكيف في العالم، يعمل على تبريد الجسم في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وحسب موقع Gizmochina فإن مكيف Reon Pocket 2 يأتي مع عدد كبير من الميزات حيث يعمل على تحسين مقاومة العرق، ويعتبر أكثر ملاءمة لحالات التمرينات الخفيفة، كما أنه مقاوم للمياه والغبار، ويعطي نتائج كبيرة في التبريد.

ويتميز مكيف Reon Pocket 2 بامتصاص الحرارة بقدرات كبيرة للغاية، كما يتكون الجهاز من جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث يوفر المزيد من قوة التبريد وينقل درجات الحرارة الباردة بسهولة أكبر إلى الجلد.

ويتمتع مكيف بأربعة مستويات حرارة يمكن للمستخدمين التكيف معها، والاختيار ما بين المستوى المناسب لهم، وتعتبر الميزة الأكثر أهمية أن الجهاز يتلائم مع الملابس العادية، والرياضية.

مقطع فيديو ترويجي قصير لمكيف الهواء القابل للارتداء النسخة الجديدة "Reon Pocket 2" من #سوني، التي تأتي معه بعض المرفقات والتي تساعد على تثبيته في الملابس العادية



الجدير بالذكر أن الشركة ستطرح الجهاز للبيع في اليابان في الفترة الحالية، ولا معلومات عن توفره على المستوى العالمي. pic.twitter.com/y3GnTSA6u1 — صوت عُمان التقني (@Techonefive) April 23, 2021

ويبلغ سعر مكيف Reon Pocket 2 حوالي 138 دولارا.

جدير بالذكر أن شركة "سوني" قد أطلقت العام الماضي مكيف Reon Pocke القابل للارتداء، ولكن جهاز Reon Pocket 2 يتمتع بحجم أصغر وقدرات أفضل من سلفه.

المصدر: صدى البلد