إيلون ماسك يعرض "أكبر جائزة تحفيزية في التاريخ" للمخترعين

أعلن مدير شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" الملياردير إيلون ماسك عن عرضه 100 مليون دولار على المخترعين، مقابل إيجاد طريقة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي والمحيط.

وقال ماسك: "لا أعتقد أننا محكومون في الوقت الراهن... ولكن إذا استمرينا هكذا ونحن مرتاحون، فهناك خطر حدوث تغير مناخي".

وسبق لماسك أن أعلن في يناير الماضي عن نيته تقديم الجائزة للمخترعين العاملين على مكافحة الاحتباس الحراري، وتم الكشف عن قواعد المسابقة يوم الخميس تزامنا مع يوم الأرض.

وأطلق على المبادرة اسم XPRIZE، وهي تهدف إلى إيجاد حل يسمح بإزالة 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة من الغلاف الجوي.

وقال منظمو المسابقة إنها تمثل "أكبر جائزة تحفيزية في التاريخ"، وستستمر 4 سنوات حتى يوم الأرض عام 2025.

ويعمل العديد من الشركات على إيجاد حل لقضية إزالة ثاني أكسيد الكربون وتبلغ تكلفة إزالة طن متري واحد منه 300 دولار، بينما يبلغ حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما يعادل 50 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان على تقليص الانبعاثات، يقول العلماء إن تقنية إزالة الكربون ستكون أيضا حاسمة لتحقيق هدف وصول صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

المصدر: رويترز