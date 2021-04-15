الجيش الروسي يستخدم منظومة للحرب الإلكترونية تكافح أسرابا من الدرونات

استخدم اخصائيو الحرب الإلكترونية في الجيش الـ49 للمنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي منظومة "بولي – 21" الحديثة للحرب الإلكترونية والاستطلاع .

وأطلق الخبراء على المنظومة تسمية "القبة غير الشفافة".

وتسمح "القبة غير الشفافة" للتشويش اللاسلكي بالسيطرة على الأجواء على مسافة 50 كيلومترا.

إقرأ المزيد

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية بأن 1500 فرد وما يزيد عن 200 قطعة من المعدات الحربية شاركت في التدريبات التي استخدمت فيها "القبة غير الشفافة".

والغاية من التدريبات هي مكافحة أسراب من الدرونات الضاربة ودرونات الاستطلاع.

يذكر أن "بولي – 21" عبارة منظومة للحرب الإلكترونية تقوم بتوزيع مركز التشويش اللاسلكي في المنطقة المراد حمايتها من الدرونات حيث تتراوح الطاقة التي يولدها كل مركز من 300 إلى 100 واط. أما القدرة التي تستهلكها أجهزة قيادة المراكز فتقدر بـ600 واط ، مما يسمح بإسكات الإشارات الواردة عبر القنوات الفضائية "جي بي إس" الأمريكية و"بايدو" الصينية و"غاليو" الأوروبية.

وبالإضافة إلى مقاومة الدرونات فبمقدور "القبة غير الشفافة" مكافحة الصواريخ المجنحة والقنابل الجوية الموجهة لاسلكيا.

وقال المكتب الصحفي إن التدريبات شاركت فيها كذلك محطة التشويش الأوتوماتيكية " إر – 934 بي إم بي" ومنظومة الحرب الإلكترونية "سيلوك - 01".

المصدر: روسيسكايا غازيتا