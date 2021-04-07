طلاب جامعة سامارا يختبرون صاروخا مكوكيا

أعلن مركز "بروغريس" التابع لقطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن طلاب جامعة سامارا الروسية اختبروا صاروخا تجريبيا قابلا لإعادة الاستخدام.

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ويشير المركز، إلى أن اختبار الصاروخ المكوكي التجريبي "Capella-ML" جرى عشية الذكرى الستين لرحلة يوري غاغارين التاريخية.

وجاء في بيان المركز، "جرت في يوم 6 أبريل عملية إطلاق صاروخ تجريبي من الجيل الجديد Capella-ML الذي صممه وصنعه طلاب جامعة سامارا (كوروليوف)، إحياء للذكرى الستين لرحلة يوري غاغارين... وكان هذا أول صاروخ من هذا النوع يطلق في روسيا".

ويشير أنطون بولتورادنيف، رئيس مكتب التصميم الطلابي، "أهم الابتكارات الجديدة، كان تحسين منظومة الهبوط الهادئ، التي تضمن إعادة استخدام الصاروخ".

ووفقا لبيان المركز، كان طول الصاروخ التجريبي 1.7 متر ووزنه 10.2 كيلوغرام، وأن عملية الإطلاق جرت في مطار "بوبروفكا" في مقاطعة سامارا. وأن نسخة معدلة من صاروخ Capella-ML ستشارك في المنتدى الدولي لمنافسات الفرق الطلابية لإطلاق الصواريخ التجريبية C'Space في فرنسا.

المصدر: نوفوستي