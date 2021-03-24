اختبار بصريات روسية فائقة الخفة في الفضاء

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سامارا الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا بصريات فائقة الخفة لاستخدامها في الأقمار الصناعية النانوية، وسوف تختبر في الفضاء.

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ويشير إعلان المكتب الإعلامي، إلى أن "منظومة البصريات الفائقة الخفة لسبر الأرض عن بعد، التي ابتكرها علماء جامعة سامارا، سوف تختبر في الفضاء على الأقمار الصناعية النانوية الروسية Cube SX-HSE و Cube SX Sirius HSE".

ومن المنتظر، أن تكشف الاختبارات الفضائية لهذه البصريات، إمكانية استخدامها في تحديد الاتجاهات المحتملة في تحسين التكنولوجيا. ويخطط لمعالجة الصور التي ستلتقطها هذه الأقمار الصناعية النانوية باستخدام كمبيوتر الجامعة.

ويؤكد خبراء الجامعة، على أنه نظرا لانخفاض تكاليف الأقمار الصناعية النانوية باستخدام بصريات فائقة الخفة، سيكون بالإمكان تقديم مجموعات كبيرة منها، ما يسمح بمراقبة الأرض في الوقت الفعلي تقريبا، والحصول على صور المناطق المطلوبة مباشرة عند الحاجة وعدم انتظار مرور القمر الصناعي الكبير فوق تلك المنطقة.

وهذه المعلومات التي يحصل عليها الخبراء، ستكون مهمة لتتبع على سبيل المثال ، انتشار حرائق الغابات والفيضانات ومراقبة المحاصيل الزراعية ولأغراض أخرى.

المصدر: نوفوستي