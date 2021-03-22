38 قمرا صناعيا أطلقتها روسيا اليوم تصل مداراتها

نجحت وحدة التسريع الروسية "فريغات" في إيصال 38 قمرا صناعيا أطلقها اليوم صاروخ " سويوز - 2.1 آ" من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي إلى مداراتها.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية ، دميتري روغوزين.

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن الصاروخ الروسي أطلق صباح اليوم 38 قمرا صناعيا تمثل 18 دولة، وبينها القمر السعودي NAJM-1 للاتصالات وتصوير الأرض، والقمر الكوري الجنوبي CAS500-1 لاستشعار الأرض عن بعد، والقمر الياباني الخاص بإزالة النفايات الفضائية ELSA-d، ومجموعة من الأقمار اليابانية لاستشعار الأرض عن بعد، والأقمار الصناعية التابعة لجامعة برلين التكنولوجية.

وقال أن من مميزات إطلاق الصاروخ " سويوز - 2.1 آ" كان استخدام التكنولوجيا الخاصة بانفصال الأقمار الصناعية المزودة بالأجهزة الحساسة فائقة الدقة مثل الأجهزة التابعة للقمر الصناعي الكوري الجنوبي "CAS500-1".

وأوضح إن تلك التكنولوجيا تم وضعها في شركة "لافوتشكين" للأجهزة الفضائية.

وجاء في بيان نشرته "روس كوسموس" أن المؤسسة الفضائية الروسية ستستخدم تلك التكنولوجيا الحديثة لإطلاق الأقمار الصناعية الروسية أيضا.

المصدر: تاس