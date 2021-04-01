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صورة ناسا الرائعة تظهر ثوران بركان آيسلندا من الفضاء ليلا

العلوم والتكنولوجيا

صورة ناسا الرائعة تظهر ثوران بركان آيسلندا من الفضاء ليلا
NASA Earth Observatory/Joshua Stevens/USGS
بركان Fagradalsfjall في أيسلندا كما شوهد بواسطة القمر الصناعي لاندسات 8 بعد ثلاثة أيام من بدء ثورانه، في 22 مارس 2021
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ثار بركان Fagradalsfjall في آيسلندا لدرجة تسمح برؤيته من الفضاء، والتقطت الأقمار الصناعية التي تدور على ارتفاع مئات الأميال فوق سطح الأرض صورا للثوران من المدار.

وباستخدام بيانات من جهاز تصوير الأراضي العملياتية على وكالة ناسا والقمر الصناعي "لاندسات 8" التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي، قام مصور البيانات التابع لوكالة ناسا جوشوا ستيفنز بتجميع صورة باللون الزائف (مجموعة من ألوان معالجة الإشارة تستخدم في عرض الصور في اللون التي سُجِّلت في الطيف المرئي أو غير المرئي للطيف الكهرومغناطيسي)  للثوران البركاني.

وتظهر الصورة الثوران في الساعة 10:25 مساء. بالتوقيت المحلي (22:25 بتوقيت غرينتش) في 22 مارس، بعد ثلاثة أيام من بدئه في 19 مارس.

وتم تكوين الصورة الليلية من مزيج من بيانات الموجات القصيرة والأشعة تحت الحمراء القريبة، وفقا لوكالة ناسا. والتي توضح كيف أضاءت الحمم الغيوم من الأسفل.

صورة ناسا الرائعة تظهر ثوران بركان آيسلندا من الفضاء ليلا
Joshua Stevens/USGS
بركان Fagradalsfjall في أيسلندا كما شوهد بواسطة القمر الصناعي لاندسات 8 بعد ثلاثة أيام من بدء ثورانه، في 22 مارس 2021

ونظرا لأن الحمم شديدة السخونة، يمكن أن "تتوهج" في الجزء ذي الموجات القصيرة والأشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي.

وعلى الرغم من أن الصورة تبدو وكأنها كرة من نار في السماء، ويمكن رؤية البركان على بعد أكثر من 20 ميلا (30 كيلومترا) في عاصمة البلاد ريكيافيك، إلا أن هناك خطرا ضئيلا للغاية على الناس في المنطقة المحيطة، وفقا لبيان ناسا.

وفي الواقع، يسافر الناس لمشاهدة الانفجار، بدلا من الفرار منه. حتى أن أحد السائحين الشجعان حلّق بطائرة مسيّرة فوق مسار الحمم البركانية قليلا، وكان الفيديو يحبس الأنفاس.

ويأتي هذا الانفجار البركاني بعد ثلاثة أسابيع من الزلازل في المنطقة، حيث سجلت البلاد أكثر من 50 ألفا. وحاليا، يتوقع الخبراء أن الثوران البركاني سيكون "طويل المدى".

المصدر: سبيس

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