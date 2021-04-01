صحيفة أمريكية تقيّم قدرة مقاتلة "سو-35 على تدمير الدفاعات الجوية

تخصص مقاتلة "سو-35" الروسية من جيل 4++ لتحقيق التفوق في الجو وتعتبر حقا من أفضل المقاتلات ضمن صنفها.

مع ذلك فإنها تصلح كذلك لتدمير الدفاعات الجوية المعادية، ما يجعلها طائرة حربية متعددة المهام.

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توصلت إلى هذا الاستنتاج صحيفة Military Watch الأمريكية التي قامت بتحليل كل إمكانات "سو – 35".

وأشارت الصحيفة إلى أن القدرة الفائقة على المناورة والتي تتحقق بفضل المحركين اللذين يغيران قوة الدفع تعد من أهم مميزات المقاتلة الروسية.

وذكرت الصحيفة مميزاتها الأخرى وبينها الحمولة القتالية الكبيرة التي تنقلها وتزويدها بأنظمة الحرب الإلكترونية ومدى العمل البعيد. وقالت إن كل ذلك يجعل "سو- 35" مقاتلة لا يمكن أن تنافسها إلا طائرات حربية معدودة.

وأعأدت الصحيفة إلى الأذهان أن "سو- 35" لم تكن أولا ضمن مجموعة الطائرات المرابطة في سوريا، لكنها ظهرت هناك بعد إسقاط قاذفة سو- 24 إم" على أيدي الإرهابيين. وأرسل نشرها في سوريا إلى جانب منظومة "إس – 400" للدفاع الجوي إشارة واضحة لكل من أراد تكرار الاستفزازات.

مع ذلك فإن "سو–35" التي يتم تطويرها باستمرار وتزويدها بأنواع جديدة من الذخائر صارت لا تهدد الطائرات المعادية فحسب بل وتطال أهدافا برية.

وبمقدور"سو-35" في الوقت الراهن أن تحمل على متنها 6 صواريخ مجنحة من طراز "خا – 31" التي يمكن أن تستخدم ضد السفن والدفاعات الجوية الأرضية على حد سواء.

لذلك فإن مقاتلة "سو- 35" متعددة المهام المزودة بصواريخ "جو- أرض" الحديثة وأجهزة الحرب الإلكترونية قد تكون منصة جوية متينة بمقدورها إسكات الدفاعات الجوية المتطورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا