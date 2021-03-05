خبير عسكري يكشف سبب إصرار مصر على اقتناء مقاتلات "سوخوي-35" رغم التهديدات الأمريكية

كشف الخبير العسكري المصري العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، سبب رغبة مصر في الحصول على مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

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وقال عكاشة لموقع " al-monitor" المهتم بشؤون الشرق الأوسط ومصر، إنه "بعد نجاح مصر في شراء 24 طائرة رافال من فرنسا في فبراير 2015، طلبت القاهرة مقاتلة سوخوي 35 المحدثة حتى تتمكن من تنويع أسلحتها، وعدم الاعتماد على السلاح الأمريكي فقط".

وقال إن "الولايات المتحدة زودت إسرائيل بطائرات مقاتلة من الجيل الخامس إف -35، وبالتالي ضمنت واشنطن التفوق العسكري لتل أبيب وسيادتها على المنطقة بهذا النوع من الطائرات".

وأضاف أن "الاستحواذ على هذا النوع من الطائرات قد يهدد ميزان القوى في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن رفضت الولايات المتحدة بيع طائرات مقاتلة من طراز إف -35 لمصر في نفس الوقت".

وأكد عكاشة أن الهدف الأساسي لمصر من الحصول على طائرات "سوخوي 35" هو أن يكون هذا النوع من الطائرات يضاهي الطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية، وبالتالي يضمن الجيش المصري التفوق في الأجواء الإقليمية، ولهذا عارضت الولايات المتحدة بشدة هذه الصفقة وهددت بفرض عقوبات على مصر.

وأكد عكاشة أن مصر لها الحق الكامل في تنويع مصادر أسلحتها دون الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها، رافضا التهديدات الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية لأن لمصر الحق في اتخاذ قرارات مستقلة.

وأضاف أن القاهرة تسلمت بالفعل 40 مروحية هجومية روسية من طراز Ka-52 في نوفمبر 2019، وهو ما قد يثير غضب الولايات المتحدة، حيث تصر مصر على إتمام صفقاتها العسكرية مع روسيا دون الخضوع لإملاءات وتهديدات الولايات المتحدة.

المصدر: al-monitor