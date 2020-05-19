الكشف عن عدد مقاتلات "سوخوي-35" التي ستنضم للجيش المصري

كشفت مصادر عسكرية لـRT عن عدد المقاتلات التي ستنضم للقوات الجوية المصرية، بموجب عقد موقع بين موسكو والقاهرة عام 2018.

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وأكد المصادر أن عدد المقاتلات 24 مقاتلة، سيتم إجراء اختبارات على أول مقاتلتين العام الجاري، حيث يتم الانتهاء من تسليم كافة المقاتلات نهاية عام 2023-2024.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تعديلات يتم العمل عليها في المقاتلات بناء على طلب من الجانب المصري، حيث يتم إضافة بعد الإمكانيات المتطورة للمقاتلة، كما حدث سابقا مع مقاتلات "ميغ-29".

وكان وكانت وكالة تاس الروسية، قد نقلت يوم السبت عن مصدر دبلوماسي عسكري أن روسيا بدأت بإنتاج أحدث جيل من مقاتلات "سو 35" لمصر، بموجب عقد موقع مع القاهرة.

وكشفت وثيقة نشرها الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاح جديد لمصر.

وأوضحت الوثيقة أن العقد تم إبرامه بين شركة "روس أوبورون اكسبورت" والجانب المصري عام 2018.

وتشكل "سو-35" خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا مطورا لمقاتلة "سو-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ "جو – جو" و" جو – أرض" بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.

المصدر: RT