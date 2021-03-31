روسيا تنتهي من بناء كاسحة جليد نوّوية جديدة العام الجاري

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها ستنتهي أواخر العام الجاري من بناء كاسحة جليد نووية تطورها في إطار المشروع الحكومي"22220".

وجاء في بيان صادر عن الشركة مؤخرا "يواصل الخبراء تطوير كاسحة الجليد النووية سيبيريا التي تطور في إطار المشروع الحكومي الروسي 22220، ونسبة الجاهزية الفنية للسفينة تبلغ 86.59% حاليا، واجه الخبراء بعض المعوقات أثناء عملية بنائها، لذا من المتوقع أن يؤجل موعد تسليمها من أغسطس حتى ديسمبر العام الجاري".

وأشار البيان إلى أن السفينة المذكورة التي بدأ العمل على تطويرها عام 2015 ونزلت إلى المياه أول مرة عام 2017، هي واحدة من أصل 5 كاسحات جليد نووية تطورها روسيا في إطار مشروعها الحكومي رقم "22220".

وتطور روسيا السفن في إطار المشروع المذكور لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.

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وجهزت هذه السفن بمحطات طاقة نووية مستقلة باستطاعة 60 ميغاواطا عمر خدمتها الافتراضي 320 ألف ساعة، أما طول هذه السفن فيبلغ 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وارتفاعها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33500 طن.

المصدر: سلاح روسيا