غواصة صاروخية حديثة تدعم قدرات أسطول المحيط الهادئ الروسي

أنزلت روسيا إلى المياه مؤخرا غواصة صاروخية جديدة صممت لتعزيز قدرات أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد.

وحول الموضوع قال نائب قائد سلاح البحرية الروسي لشؤون التسليح، إيغور موخاميتشين في مقابلة صحفية: "يوم الجمعة 26 مارس الجاري وخلال احتفالية رسمية أنزلت إلى المياه غواصة صاروخية من نوع فارشافيانكا مخصصة لأسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد".

وأضاف "الخبراء التابعون لمؤسسة بناء السفن الأميرالية الروسية أظهروا قدرا عاليا من الاحترافية مرة أخرى، ونفذوا جميع المهمات الموكلة إليهم بدقة خلال عملية إنزال الغواصة إلى المياه".

وتعتبر غواصة "ماغادان" التي أنزلت إلى المياه مؤخرا ثالث غواصة من أصل 6 يتم تطويرها لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، في إطار المشروع الحكومي 636.3 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تسلّم سلاح البحرية أول غواصة من هذا الطراز، وتدعى "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" عام 2019، والعام الماضي تسلم غواصة "فولوخوف".

وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي "636.3" غواصات قتالية صاروخية تعمل بالديزل والكهرباء، يبلغ طول كل واحدة منها 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا.

إقرأ المزيد

ويمكن لهذه الغواصات الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، والعمل في مهمات تستمر لـ 45 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا