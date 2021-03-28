صحيفة: غواصات ألمانية مجهزة بمعدات ملاحة روسية

قالت صحيفة Bild am Sonntag، إن بعض غواصات سلاح البحرية الألماني، مجهزة بمعدات وأجهزة ملاحية من تصميم شركة روسية.

ووفقا للصحيفة، بدأت ألمانيا بالتعاون مع شركة Transas الروسية في عام 2005: في عهد المستشار غيرهارد شرودر، وتم خلال ذلك تجهيز حوالي 100 سفينة بأنظمة ملاحة جديدة.

في وقت لاحق، اختارت ألمانيا نظام Transas Navi-Sailor 4000 لتجهيز الغواصات الألمانية الحديثة من طراز U 35، التي دخلت في الخدمة منذ عام 2015، ومن طراز U 36 (في الخدمة منذ عام 2016).

تأسست Transas في بطرسبورغ في عام 1990، وتعمل في القطاعين المدني والعسكري. وذكرت الصحيفة، أن شركة Wartsila الفنلندية، قامت بشراء Transas في عام 2018، لكن القسم الذي يخدم المجال العسكري ظل مع روسيا.

وكتبت الصحيفة: "يعتقد الخبراء، أن هذا القسم من Transas، يحظى باهتمام أجهزة المخابرات الغربية، نظرا لتعاونه الوثيق مع الأمن الروسي".

وخلال ردها على استفسار من الصحيفة، حول هل يمكن لهذه المعدات الروسية، أن تشكل تهديدا للغواصات الألمانية، قالت وزارة الدفاع الألمانية إن "الحكومة تبذل جهودا كبيرة لضمان الأمن السيبراني للمعدات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية، والتشفير في المنشآت والمؤسسات والمعدات التابعة لوزارة الدفاع".

المصدر: نوفوستي