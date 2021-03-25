الجيش الروسي يكشف المخبأ البحري للغواصات في جبال القرم

عرضت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية فيلما وثائقيا سلط الضوء على مخبأ بحري سري للغواصات السوفيتية تم إنشاؤه بعد الحرب الوطنية العظمى في شبه جزيرة القرم.

إن المخبأ عبارة عن نفق بحري نافذ حفر على عمق 216 مترا في جبال القرم المطلة على البحر الأسود بالقرب من بلدة بالاكلافا. وبلغ طوله 800 متر.

واستخدم النفق بعد الحرب لإصلاح الغواصات السوفيتية وتزويدها بصواريخ نووية تم تخزينها في مستودع تحت الماء يتصل بالنفق البحري.

وقال مدير المتحف العسكري التاريخي، يوري تاراريف، إن الغواصات السوفيتية صغيرة الحجم من طراز "ماليوتكا " و"شوكا" والتي شكلت أساسا لأسطول البحر الأسود السوفيتي أبان الحرب العالمية الثانية كانت تدخل بسهولة المخبأ حيث خضعت للإصلاح والصيانة.

وقال مدير المتحف إن إنشاء النفق البحري تطلب حفر 120 ألف طن من الصخور ونقلها إلى الشاطئ.

ثم جرى تعميق النفق لتدخله غواصات "فارشافيانكا" السوفيتية والتي أطلق عليها الناتو تسمية "الثقب الأسود" لتخفيها عن الرادارات المائية.

يذكر أن عملية إنشاء المخبأ استغرقت 7 أعوام.

المصدر: سلاح روسيا