العثور على متحجرات طائر قديم بوزن 600 كيلوغرام في أستراليا

امتلك أكبر طائر قديم عثر العلماء على آثاره في أستراليا جمجمة ضخمة ودماغا صغير الحجم.

توصل العلماء في جامعة "فليندرس" الأسترالية إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة متحجرات طائر Dromornis stirtoni القديم الذي انقرض منذ 50 ألف عام.

إقرأ المزيد

أفادت بذلك صحيفة Daily Mail البريطانية التي قالت إن عمر متحجرات الطائر المذكور يقدر بـ24 مليون عام. واستطاع العلماء إعداد نموذج كمبيوتري للطائر المنقرض وحساب حجم جمجمته ودماغه. وذلك مقارنة بنماذج مبكرة لمتحجرات الطائر يقدر عمرها بـ7 ملايين عام.

ويدل شكل الجمجمة على أن الطائر امتلك بصرا دائريا مطورا ومنقارا كبيرا.

ويرى العلماء أن الطائر القديم كان غير قادرعلى التحليق لطول قامته الذي يقدر بـ3 أمتار ووزنه 600 كيلوغرام.

وعاش الطائر في وديان الأنهر وعلى شواطئ البحيرات.

وقال العلماء إن دماغ الطائر القديم اختلف عن دماغ الطيور المعاصرة. ويعتقد بروفيسور المتحجرات، تريفور أورتي، أن الطائر القديم اعتمد على البصر الجيد. لكن دماغه كان ضعيفا ولم يتميز بالذكاء. وكانت جمجمته مسطحة كي تتسع لعضلات قادرة على التحكم في المنقار الكبير.

وتوصل العلماء بعد دراسة المتحجرات إلى استنتاج مفاده بأن طيور Dromornis stirtoni امتلكت عنقا طويلا وجناحين قصيرين لم يسمحا لها بالتحليق وساقين قويتين مكّنتاها من الجري السريع واجتياز مختلف الحواجز. ويعتقد أنها انقرضت منذ 40 أو 50 ألف عام.

المصدر: تاس